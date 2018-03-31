حصيلة 72 ساعة قبل فتح الجيش اليمني جبهات جديدة ضد الحوثيين في صعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، فتح قواته جبهة جديدة في معاركة ضد ميليشيات الحوثي في معقلهم الرئيسي بمحافظة صعدة، شمال غربي البلاد.

وأكد أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية واسعة، بعد فتح جبهة جديدة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني مدعومة بطيران "الأباتشي" التابع لقوات التحالف العربي نفذت، يوم السبت، عملية عسكرية نوعية وخاطفة في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة.

وتمكنت قوات الشرعية خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة، منها "حيد الأصم" وتبة "أبو عقال".

كما تمكنت من تحرير معسكر "الكمب" مركز تجمع المليشيات، فيما تخوض قوات الجيش معارك ضارية على بعد كيلو متر من "سوق الملاحيظ" مركز مديرية الظاهر، وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

ووسعت قوات النخبة الشبوانية خطة انتشارها الأمني في مديريات محافظة شبوة جنوبي اليمن، منذ ساعات وتشمل الخطة تأمين وحماية المنشآت الحيوية والاقتصادية في المحافظة، في ظل مطاردتها لعناصر تنظيم القاعدة.

وأحرز الجيش الوطني اليمني تقدما ميدانيا في جبهة علب شمال محافظة صعدة المحاذية للسعودية بعد السيطرة على مرتفعات استراتيجية في مديرية باقم إثر معارك مع ميليشيات الحوثي.

وحسبما أكد قائد اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني العميد صالح قروش، لقناة "العربية"، بأن وحدة خاصة من قوات اللواء تمكنت من تنفيذ عملية تسلل ناجحة إلى مواقع كانت الميليشيات الانقلابية تتمركز فيها والتي تقع في "تبة الحمراء وجناح الصقر".

ولفت قروش إلى أن المناطق التي تم السيطرة عليها من شأنها قطع خط الإمداد للميليشيات كونها تطل على منطقتي خشبان وأبواب الحديد، مشيرا إلى أن قرابة خمسة عنصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية لقوا مصرعهم بينهم قناص، فيما لاذ البقية بالفرار.

فيما تمكنت طائرات التحالف المساندة للجيش الوطني اليمني من إعطاب مركبتين عسكريتين للميليشيات، ومقتل من كان على متنها إلى جانب تعزيزات أخرى في منطقة أبواب الحديد.

وكانت الفرق الهندسية قد تمكنت من انتزاع قرابة 100 لغم متنوعة الأحجام والمهام زرعتها الميليشيات، وذلك إثر فتح الفرق الهندسية ثغرات لتقدم قوات اللواء الخامس.

كما قال المتحدث باسم قيادة محور تعز عبدالباسط البحر "إن الجيش أصبح على بعد 5 كيلومترات من جنوب مدينة الراهدة، وبالسيطرة عليها سيجري قطع الإمدادات القادمة من المديريات الجنوبية لمدينة تعز بالكامل عن الحوثيين".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية الجيش تقدم في مديرية القبيطة جنوب تعز، وسيطر على عدد من المراكز بينها مدرسة كانت تتخذها الميليشيات مركزاً قيادياً، كما سيطر على مواقع في مديرية حيفان.

وأشار البحر إلى أن ميليشيا الحوثي تحاول استعادة مواقع استراتيجية في منطقة قهبان في مديرية مقبنة، لكن الجيش اليمني دفع بتعزيزات كبيرة وكبدها خسائر فادحة، لافتا إلى أن غالبية قتلى المتمردين من الأطفال ما يؤكد استمرارها في تجنيدهم.

وأفاد بأن الجيش تصدى أمس الأول لهجوم حوثي على قصر التشريفات وأحياء شمال تعز، كما نفذ هجوما معاكسا على الميليشيا سيطر خلاله على أجزاء من حي الزنوج وصولاً إلى أطراف منطقة الوعش.

وقتل 67 حوثياً بينهم قياديون في معارك ضارية بين الجيش الوطني وميليشيا الانقلاب في مديرية مقبنة غرب تعز خلال الأيام الخمسة الماضية.