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الوطن

السفير الفلسطيني بالقاهرة: لم نعد نستطيع حماية أنفسنا من بطش الاحتلال

منذ 50 دقيقة
كتب: شريف سليمان
السفير الفلسطيني بالقاهرة: لم نعد نستطيع حماية أنفسنا من بطش الاحتلال

السفير الفلسطيني لدى القاهرة

قال دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إن هناك أكثر من 500 مصاب وجريح جراء المواجهات بين الفلسطينيين وسلطات الإحتلال الإسرائيلي أمس، الجمعة، في ذكرى يوم الأرض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت وعطلت صدور قرار عن مجلس الأمن يدين المجزرة الدموية التي وقعت في قطاع غزة بالأمس، موضحًا أن معظم ما تتخذه الإدارة الأمريكية من قرارات في ملف القضية الفلسطينية تفتح شهية الاحتلال على قتل الشعب الفلسطيني، الذي خرج سلميًا ليعبر عن رأيه. 

وتابع: "الدبلوماسية الفلسطينية تتحرك بالكامل مع الدبلوماسية العربية لاتخاذ الإجراءات لفضح الممارسات الصهيونية أمام الرأي العام العالمي، ولهذا تقدمنا بطلب للمجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، لأننا لم نعد نستطيع حماية أنفسنا من بطش وعنجهية اسرائيل".

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