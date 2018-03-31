وصول 428 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم

شهد منفذ السلوم البري، وصول 428 مصريًا وليبيًا، قادمين من ليبيا إلى مصر عبر الطريق البري في السلوم، من بينهم 403 بشكل شرعي، و25 بشكل غير شرعي، مع استمرار استقبال المنفذ لأعداد من المصريين والليبيين المسافرين على مدار اليوم عن طريق منفذي السلوم ومساعد المصري والليبي في ظل التأمين الشامل للحدود المصرية ومنفذ السلوم البري.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، اليوم، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت وصول 428 مواطنًا مصريًا وليبيًا، موجهًا السلطات بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لوصول المصريين والليبيين داخل منفذ السلوم.

وقدمت مصلحة الجمارك والجوازات وإدارة شرطة منفذ السلوم البري التسهيلات اللازمة للتحفيف عنهم خلال رحلة العودة.