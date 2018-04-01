حصيلة اليوم الثاني لمسيرة العودة.. إصابة 49 فلسطينيا برصاص الاحتلال

توجه مئات الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي إلى الخيام، التي أقيمت على مقربة من الشريط الحدودي شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، واستهدفتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 49 مواطنًا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال في ثاني أيام المواجهات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة، في غزة أن إجمالي أحداث اليوم حتى اللحظة 49 إصابة بجراح متوسطة بالأعيرة النارية وصلت مستشفيات غزة ( 9 شرق جباليا و16 شرق غزة و15 شرق البريج و6 شرق رفح و2 شرق خان يونس و1 بيت حانون).

وفي أعقاب المطالبات الدولية لتشكيل لجنة تحقيق دولية في قتل جنود الاحتلال فلسطينيين أبرياء في مسيرة العودة أمس الجمعة على حدود قطاع غزة، أصدرت وزارة خارجية الاحتلال بيانا لتبرر قتل أبرياء خلال المسيرة.

وزعمت في بيانها: "أن السياج الفاصل الذي يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة هو سياج يفصل بين دولة ذات سيادة وبين منظمة إرهابية، وهذا السياج يحمي الإسرائيليين الذين يحاول مسلحون من قطاع غزة قتلهم".

واستهجن رئيس اللجنة الدولية لمسيرة العودة الكبرى زاهر بيراوي حديث الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" الذي ادعى فيه أن شهداء مسيرة العودة الكبرى ارتقوا أثناء "اشتباكات" وقعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيراوي في بيان له: "نؤكد أن الشهداء ارتقوا أثناء ممارستهم لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي، ونذكر الأمين العام بأننا قمنا بإعلامه بمشروع مسيرة العودة الكبرى، وتم إبلاغه برسالة رسمية أن مسيرة العودة الكبرى هي مسيرة سلمية وقانونية تستند إلى القانون الدولي وإلى قرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 194".

وثمّن بيراوي دعوة "جوتيريش" إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الموضوع، مبديًا الاستعداد التام للتعاون مع التحقيق وتقديم كافة الدلائل والقرائن المتوفرة، والتي تدين جيش الاحتلال.

وطالب رئيس اللجنة الدولية للمسيرة الأمين العام للأمم المتحدة بممارسة واجباته والضغط على الاحتلال لوقف استخدام العنف ضد المدنيين العزل.

واستشهد أمس 15 مواطنًا وأصيب أكثر من 1400 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى.