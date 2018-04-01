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الوطن

وزيرة التضامن: أنفقنا 160 مليون لإعادة تأهيل أطفال الشوارع لمنازلهم

منذ 28 دقيقة
كتب: شريف سليمان
وزيرة التضامن: أنفقنا 160 مليون لإعادة تأهيل أطفال الشوارع لمنازلهم

غادة والي

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حصرت أكثر من 2000 نقطة تجمع لأطفال الشوارع.

وأضافت والي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E": "محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنيا هي أكثر المحافظات التي تحتوي على أطفال الشوارع، وعمومًا فإن 10 محافظات يوجد فيهم 80% من أطفال الشوارع".

وتابعت: "صندوق تحيا مصر أتاح للوزارة 114 مليون جنيه، ووفرت الوزارة 50 مليون جنيه، ووجهناهم لتحسين البنى التحتية للمؤسسات، لتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا".

وأردفت: "طبقنا برنامج يتم من خلاله الدفع بـ17 سيارة متنقلة لرصد أماكن تجمعهم وجذب الأطفال، حيث تعاملوا مع أكثر من 9000 طفل، واستجاب العديد منهم لنا وعادوا إلى أسرهم".

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