غادة والي: تصميم علامة تجارية لحق الإمتياز للحضانة المصرية "حضانتي"

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدات برنامج لتطوير الحضانات وصفته بأنه الأكبر.

وأضافت خلال كلمتها في إحتفال وزارة التضامن الاجتماعي بالأم المثالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم الإنتهاء من منهج موحد لجميع الأطفال، وتم وضع تصور موحد لكل دور الحضانات.

كما تم وضع معايير محددة للأثاث طبقًا للمعايير العالمية وأنه جاري إنشاء 1000 حضانة جديدة وأنه جاري تصميم علامة تجارية موحدة بعنوان "حضانتي"لحق الإمتياز للحضانة المصرية التي تليق بأبناء مصر طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزات في مسابقة "الأمهات المثاليات" لعام 2018 على مستوى الجمهورية، ويمنحهنّ وسام الكمال في احتفالية كبرى اليوم؛ تقديرًا لما بذلنَه من جهد في تربية جيل صالح يخدم وطنه، وهنّ 32 أُمّا مثالية يمثلنّ 27 أُمّا طبيعية من المحافظات، وأمًا بديلة، بالإضافة لأم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأم لطفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اثنتين من أمهات شهداء الجيش والشرطة.