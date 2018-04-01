كنائس الفيوم تبدأ الاحتفالات بـ"أحد السعف"

بدأ الأقباط، الاحتفال بعيد أحد السعف، بجميع الكنائس على مستوى محافظة الفيوم، صباح اليوم، بشراء سعف النخيل ومنتجاته، والتي تعد أحد المظاهر الاحتفالية التي تميز هذا العيد.

ويحتفل الأقباط، بهذا العيد، وسط حراسة مشددة من الشرطة، ووضع بوابات إلكترونية على مداخل الكنائس، لضبط أي أجسام غريبة، وتساعد فرق الكشافة الكنسية، أفراد الشرطة في إجراءات تأمين الاحتفالات، وتفتيش المصلين المترددين على الكنائس.

ويترأس الأنبا إرام، أسقف الفيوم، قداس عيد أحد السعف بأحد كنائس مدينة الفيوم، صباح اليوم، بحضور عدد كبير من القساوسة والقمامصة والشمامسة.