بالصور| محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير البيئة لبحث منظومة المخلفات الصلبة

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، قبل قليل، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ بالإضافة الى مناقشة عدد من الملفات البيئية.

ومن المقرر، أن يبدأ اللقاء بكلمة إفتتاحية للمحافظ يعقبها كلمة الوزير، ثم عرض المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات للمهندس محمد السميحي، استشاري المشروع.

كما سيفتح الوزير والمحافظ، باب المناقشة العامة حول المشروع يعقبها كلمات ختامية ثم مؤتمرا صحفيا.

وكان مجلس الوزراء، وافق على ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية، والتي يتم تمويل المرحلة الأولى منه، من كل من وزارة البيئة وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا وسويسرا.

يذكر ان محافظ كفر الشيخ، استقبل ممثلي بنك التعمير الألماني KFW برئاسة مستر "سيبستان"، وهيئة التعاون السويسري SECO، برئاسة مستر"ايدي" والاتحاد الأوروبي EU، بالإضافة الى متدربين عن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة منذ أيام لبحث تطورات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات الصلبة بالوزارة، المحاسب محمد أبو غنيمة وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد إسماعيل مساعد الوزير لبرنامج المخلفات، المهندس أحمد خليل مدير مشروع المخلفات.