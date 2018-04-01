تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير البيئة لبحث منظومة المخلفات الصلبة

منذ 13 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن ورضوى هاشم
بالصور| محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير البيئة لبحث منظومة المخلفات الصلبة

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير البيئة لبحث المخلفات الصلبة

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، قبل قليل، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ بالإضافة الى مناقشة عدد من الملفات البيئية.

ومن المقرر، أن يبدأ اللقاء بكلمة إفتتاحية للمحافظ يعقبها كلمة الوزير، ثم عرض المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات للمهندس محمد السميحي، استشاري المشروع.

كما سيفتح الوزير والمحافظ، باب المناقشة العامة حول المشروع يعقبها كلمات ختامية ثم مؤتمرا صحفيا.

وكان مجلس الوزراء، وافق على ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية، والتي يتم تمويل المرحلة الأولى منه، من كل من وزارة البيئة وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا وسويسرا.

يذكر ان محافظ كفر الشيخ، استقبل ممثلي بنك التعمير الألماني KFW برئاسة مستر "سيبستان"، وهيئة التعاون السويسري SECO، برئاسة مستر"ايدي" والاتحاد الأوروبي EU، بالإضافة الى متدربين عن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة منذ أيام لبحث تطورات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات الصلبة بالوزارة، المحاسب محمد أبو غنيمة وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد إسماعيل مساعد الوزير لبرنامج المخلفات، المهندس أحمد خليل مدير مشروع المخلفات.

أخبار متعلقة

وزير البيئة ومحافظ كفر الشيخ يبحثان منظومة إدارة المخلفات الصلبة

وزير البيئة ومحافظ كفر الشيخ يبحثان منظومة إدارة المخلفات الصلبة
وزير البيئة يستقبل السفير الفرنسي ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية

وزير البيئة يستقبل السفير الفرنسي ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية
غدا.. وزير البيئة يزور كفر الشيخ لمناقشة منظومة إدارة المخلفات الصلبة

غدا.. وزير البيئة يزور كفر الشيخ لمناقشة منظومة إدارة المخلفات الصلبة
محافظ كفر الشيخ السابق: لا تجعلوا الاختلاف أداة للتخوين والتشكيك

محافظ كفر الشيخ السابق: لا تجعلوا الاختلاف أداة للتخوين والتشكيك

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

"عمومية الكابلات الكهربائية" تعتمد نتائج أعمال العام الماضي

"عمومية الكابلات الكهربائية" تعتمد نتائج أعمال العام الماضي

"عمومية المجموعة المتكاملة" تقرر عدم توزيع الأرباح على المساهمين

"عمومية المجموعة المتكاملة" تقرر عدم توزيع الأرباح على المساهمين

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالعمرانية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالعمرانية

التوصل لاتفاق "نهائي" بشأن إجلاء مقاتلين ومدنيين من دوما في الغوطة

التوصل لاتفاق "نهائي" بشأن إجلاء مقاتلين ومدنيين من دوما في الغوطة

البابا فرانسيس يحيي قداس الفصح وسط إجراءات أمنية مشددة

البابا فرانسيس يحيي قداس الفصح وسط إجراءات أمنية مشددة

اختيارات الوطن

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

الأكثر قراءة

عاجل