وزير البيئة ومحافظ كفر الشيخ يبحثان منظومة إدارة المخلفات الصلبة

يبحث الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، منظومة إدارة المخلفات بكفر الشيخ، وذلك خلال زيارته للمحافظة الأحد المقبل.

ويتابع الوزير والمحافظ، خطط الوزارة الخاصة بإعادة تنظيم إدارة مخلفات الصلبة بمشاركة جهاز تنظم إدارة المخلفات، ضمن المشروع الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وذكر مصدر داخل ديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن مجلس الوزراء، وافق على ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية، والتي يتم تمويل المرحلة الأولى منه، من كل من وزارة البيئة وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا وسويسرا.