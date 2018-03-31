غدا.. وزير البيئة يزور كفر الشيخ لمناقشة منظومة إدارة المخلفات الصلبة

يزور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، غدًا، محافظة كفرالشيخ، وذلك لمناقشة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة في الحادية عشر صباحًا بكلمة افتتاحية للمحافظ يعقبها كلمة الوزير، ثم عرض المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات للمهندس محمد السميحي، استشارى المشروع.

ومن المنتظر أن يفتتح الوزير والمحافظ، باب المناقشة العامة حول المشروع، يعقب ذلك كلمات ختامية ثم مؤتمرًا صحفيًا.

ووافق مجلس الوزراء، على ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية، والتي يتم تمويل المرحلة الأولى منه، من كل من وزارة البيئة وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا وسويسرا.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، استقبل ممثلي بنك التعمير الألماني KFW برئاسة مستر سيبستان، وهيئة التعاون السويسري SECO، برئاسة مستر أيدي، والاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى متدربين عن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، لبحث تطورات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.