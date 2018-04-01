المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز حاجز 17 ألف نقطة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة اليوم مدعومة بقرار المركزي المصري بخفض الفائدة.

ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.1% عند مستوى 17642.5 نقطة، رابحا 192.34 نقطة

حيث صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67% عند مستوى 876.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%، عند مستوى 2258 نقطة ،وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 1.51% عند مستوى 3031 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم خلال هذه الأثناء نحو 132.9 مليون سهم، بقيمة 226.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 4.6 ألف عملية ، واتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب للشراء بصافي 8.6 مليون جنيه، فيما اتجه المصريين والعرب للبيع بصافي 8.4 مليون جنيه و225.2 ألف جنيه على التوالي.