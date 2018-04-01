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الوطن

المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز حاجز 17 ألف نقطة بمستهل تعاملات اليوم

منذ 36 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز حاجز 17 ألف نقطة بمستهل تعاملات اليوم

مؤتمر محمد فريد رئيس البورصة - ارشيفية

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة اليوم مدعومة بقرار المركزي المصري بخفض الفائدة.

ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.1% عند مستوى 17642.5 نقطة، رابحا 192.34 نقطة

حيث صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67% عند مستوى 876.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%، عند مستوى 2258 نقطة ،وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 1.51% عند مستوى 3031 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم خلال هذه الأثناء نحو 132.9 مليون سهم، بقيمة 226.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 4.6 ألف عملية ، واتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب للشراء بصافي 8.6 مليون جنيه، فيما اتجه المصريين والعرب للبيع بصافي 8.4 مليون جنيه و225.2 ألف جنيه على التوالي.

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