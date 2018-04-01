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الوطن

"التخطيط": 2.5 مليار جنيه استثمارات منفذة بالتنمية المحلية خلال 6 أشهر

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
"التخطيط": 2.5 مليار جنيه استثمارات منفذة بالتنمية المحلية خلال 6 أشهر

السعيد

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنفوجراف يوضح جملة الاستثمارات المنفذة ببرامج التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 نحو 2.58 مليار جنيه، بنسبة نمو تقدر بـ28% مقارنة بالعام المالي 2016/2017.

وأشارت الوزارة، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تتركز في برامج النقل والطرق بنسبة 48%، يليه برنامج تحسين البيئة بنسبة 22%، برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 13%، برنامج تدعيم الوحدات المحلية بنسبة 10%، برنامج الأمن والإطفاء والمرور بنسبة 7%.

يذكر أن هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 خلال مؤتمر صحفي عقد بمحافظة الفيوم فبراير الماضي.

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