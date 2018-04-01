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الوطن

وزير البيئة يشكر أبناء كفر الشيخ لمشاركتهم في الانتخابات

منذ 8 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن ورضوى هاشم
وزير البيئة يشكر أبناء كفر الشيخ لمشاركتهم في الانتخابات

وزير البيئة خلال زيارته لكفر الشيخ

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة: "تطلعنا بكل فخر بمساهمة أهالى كفر الشيخ للانتخابات، وشاهدنا كيف عبر المواطنون في رغبتهم في المشاركة في تحديد مستقبل مصر فلهم كل الشكر، فأينما كان الرأي بمجرد المشاركة حب لمصر، وكلنا نخدم أهالينا في كل محافظات مصر.

كما تقدم بالشكر للبرلمان ولجنة الإدارة المحلية على مناقشة المشروع الوطني للمخلفات الصعبة، ووصلوهم لبرنامج واحد مشترك.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظ كفر الشيخ، برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ الأقليم، وذلك لمناقشة المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات البيئية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات الصلبة بالوزارة، المحاسب محمد أبوغنيمة، وكيل الوزارة والسكرتير العام المساعد، الدكتور محمد اسماعيل، مساعد الوزير لبرنامج المخلفات، المهندس أحمد خليل، مدير مشروع المخلفات.

ووافق مجلس الوزراء،  على ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية، والتى يتم تمويل المرحلة الأولى منها، في كل من وزارة البيئة وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا وسويسرا.

واستقبل محافظ كفر الشيخ، ممثلى بنك التعمير الألماني KFW برئاسة مستر "سيبستان"، وهيئة التعاون السويسري SECO، برئاسة مستر"ايدى" والإتحاد الأوروبي EU، بالإضافة إلى متدربين عن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة منذ أيام لبحث تطورات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

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