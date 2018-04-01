تسجيل الدخول

الوطن

البورصة: تنفيذ 19 صفقة على أسهم 4 شركات خلال تعاملات جلسة أمس

منذ 27 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
البورصة: تنفيذ 19 صفقة على أسهم 4 شركات خلال تعاملات جلسة أمس

البورصة - ارشيفية

أكدت البورصة، في بيان اليوم، تنفيذ 19 صفقة على أسهم 4 شركات اتجهت 5 منها للبيع والباقي للشراء خلال تعاملات جلسة، أمس.

وتصدرت "القابضة المصرية الكويتية" صفقات البيع بواقع 8.95 مليون سهم، عبر نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالشركة، تلى ذلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة عبر صفقتين الأولى لمجلس الإدارة بنحو 1.5 مليون سهم، والثانية لإدارة الشركة بـ23.64 ألف سهم.

وباع مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي 55.3 ألف سهم، فيما اتجه التجاري الدولي لتسجيل أقل صفقات البيع بواقع ألف سهم، على الجانب الآخر، استحوذت القابضة المصرية الكويتية على إجمالي عمليات الشراء خلال تعاملات الخميس الماضي، بنحو 14 صفقة.

واشترت إدارة القابضة الكويتية 15 ألف سهم، فيما اشترى مجلس الإدارة 8.93 مليون سهم عبر عدة صفقات.

أخبار متعلقة

رئيسا البورصة والرقابة المالية يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

رئيسا البورصة والرقابة المالية يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية
1.3 مليار جنيه أرباح البورصة بنهاية تعاملات اليوم

1.3 مليار جنيه أرباح البورصة بنهاية تعاملات اليوم
مؤشر البورصة الرئيسي يتجاوز 17 ألف نقطة.. والسوقي يربح 6 مليارات جنيه

مؤشر البورصة الرئيسي يتجاوز 17 ألف نقطة.. والسوقي يربح 6 مليارات جنيه
تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم

تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم
تراجع في البورصة السعودية رغم انضمامها إلى "الأسواق الناشئة الثاني"

تراجع في البورصة السعودية رغم انضمامها إلى "الأسواق الناشئة الثاني"
البورصة ترتفع لأعلى مستوى تاريخي بنهاية مارس الجاري

البورصة ترتفع لأعلى مستوى تاريخي بنهاية مارس الجاري
البورصة تقرر إيقاف التعامل على أسهم "الماكو" تمهيدا للشطب

البورصة تقرر إيقاف التعامل على أسهم "الماكو" تمهيدا للشطب

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

إحالة مسؤولي جمعية زراعية بالبحيرة للنيابة الإدارية بسبب بناء مقبرة

إحالة مسؤولي جمعية زراعية بالبحيرة للنيابة الإدارية بسبب بناء مقبرة

الملا يطالب "الحفر المصرية" بزيادة حجم أعمالها في الخليج العربي

الملا يطالب "الحفر المصرية" بزيادة حجم أعمالها في الخليج العربي

"النقل البحري": "عمومية اليوم" لإقرار اللوائح المالية والإدارية

"النقل البحري": "عمومية اليوم" لإقرار اللوائح المالية والإدارية

مدير "تطوير العشوائيات": 4900 وحدة سكنية بمشروع "المحروسة 1و2"

مدير "تطوير العشوائيات": 4900 وحدة سكنية بمشروع "المحروسة 1و2"

إزالة تعديات على أرض أملاك دولة بـ"بني هلال" في مدينة القوصية

إزالة تعديات على أرض أملاك دولة بـ"بني هلال" في مدينة القوصية

اختيارات الوطن

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

الأكثر قراءة

عاجل