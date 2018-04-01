البورصة: تنفيذ 19 صفقة على أسهم 4 شركات خلال تعاملات جلسة أمس

أكدت البورصة، في بيان اليوم، تنفيذ 19 صفقة على أسهم 4 شركات اتجهت 5 منها للبيع والباقي للشراء خلال تعاملات جلسة، أمس.

وتصدرت "القابضة المصرية الكويتية" صفقات البيع بواقع 8.95 مليون سهم، عبر نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالشركة، تلى ذلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة عبر صفقتين الأولى لمجلس الإدارة بنحو 1.5 مليون سهم، والثانية لإدارة الشركة بـ23.64 ألف سهم.

وباع مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي 55.3 ألف سهم، فيما اتجه التجاري الدولي لتسجيل أقل صفقات البيع بواقع ألف سهم، على الجانب الآخر، استحوذت القابضة المصرية الكويتية على إجمالي عمليات الشراء خلال تعاملات الخميس الماضي، بنحو 14 صفقة.

واشترت إدارة القابضة الكويتية 15 ألف سهم، فيما اشترى مجلس الإدارة 8.93 مليون سهم عبر عدة صفقات.