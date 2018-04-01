توقيف 5 من الشرطة الفنزويلية بتهمة قتل 68 سجينا حرقا

اعتقلت الشرطة الفنزويلية، اليوم، 5 من عناصرها بتهمة المسؤولية عن مصرع 68 سجينا جراء حريق بأحد مراكز الاحتجاز التابعة لها، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال طارق وليام صعب، النائب العام الفنزويلي، في تغريدة على "تويتر" "يعتقد أن مسؤولي الشرطة يتحملون مسؤولية الأحداث المأساوية التي أسفرت عن مصرع 68 مواطنا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ومن بين الموقوفين خوسيه لويس رودريجرز، نائب مدير مخفر الشرطة في مدينة فالنسيا التابعة لولاية كارابوبو، حيث وقع الحريق داخل زنزانة المخفر التي كانت تحتجز نحو 200 سجين، وفق المصدر ذاته.