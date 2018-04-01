"كلنا معاك من أجل مصر" تحتفل بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ للاحتفال بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018.

وقال جيفارا الجافي، أمين عام:"أن الحفلة ستنطلق غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءا، بحضور اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء البرلمان.

ودعا "جيفارا" جموع مواطني محافظة جنوب سيناء للمشاركة في هذه الاحتفالية الخاصة بفوز الرئيس السيسي باكتساح للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن شباب ومواطني وقبائل جنوب سيناء داعمه للرئيس السيسي لاستكمال التنمية التي تتم علي أرض المحافظة.