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الوطن

أمين عام "النواب" يهنئ أبوشقة برئاسة حزب الوفد

منذ 52 دقيقة
كتب: ولاء نعمه الله
أمين عام "النواب" يهنئ أبوشقة برئاسة حزب الوفد

أرشيفية

حضر المستشار أحمد سعد الدين، آمين عام مجلس النواب، لاجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، المنعقد الآن، لتهنئة المستشار بهاء أبوشقة، برئاسة حزب الوفد، في الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية.

يشار إلى أن اللجنة تناقش الآن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتأسيس المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن تأسيس المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الهادف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.

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