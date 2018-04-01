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الوطن

أحمد موسى: "أبوتريكة على قوائم الإرهاب زي مرسي وبديع"

منذ 19 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
أحمد موسى: "أبوتريكة على قوائم الإرهاب زي مرسي وبديع"

أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما تردد حول عودة محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب المعتزل، من قطر إلى مصر، قائلا: "للأسف كل من يكتبوا ذلك لا يفقهون شيئا في القانون، ولم يستفسروا قبل قول ذلك".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن محمد أبوتريكة موضوع على قوائم الإرهاب بحكم محكمة مثله مثل محمد مرسي وبديع.

وتابع أن محمد أبو تريكة لن يستطيع المجئ إلى مصر قبل يوم 18 أبريل المقبل، بعد حكم محكمة النقض، لأنه طعن على حكم إدراجه بقوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن نيابة النقض رأيها استشاري فقط.

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