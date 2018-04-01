"أبوبكر" عن حفل تنصيب الرئيس الجديد: "لازم صورتنا للعالم تكون كويسة"

طالب الإعلامي خالد أبوبكر، الرئيس القادم لمصر، أن يلقي خطابًا بعد حلف اليمين أمام البرلمان.

وأضاف أبوبكر، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مشهد إلقاء الخطاب سيظل عالقًا في ذاكرة الشعوب.

وأردف: "أرجوكم لما تخرجوا صورتنا للعالم تكون كويسة، لإن الكاميرا كانت بتهتز والرئيس بيحلف اليمن أمام المحكمة الدستورية".

وأوضح: "اللي شاف مشهد تنصيب الرئيس في الاتحادية، كانت حاجة في منتهى الأبهة، عكس اللي حصل قبل كدة، أيام الفوضى لما كان بيحكمنا ناس ريحتهم وحشة".