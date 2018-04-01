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الوطن

عصام خليل: المصريين الأحرار يحتفل غدا بفوز السيسي بالرئاسة

منذ 4 دقيقة
كتب: محمد حامد
عصام خليل: المصريين الأحرار يحتفل غدا بفوز السيسي بالرئاسة

الدكتور عصام خليل، رئيس حزب«المصريين الأحرار»

أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، أن الحزب بكافة هيئاته ومقراته غدا تشهد احتفاليه ضخمة عقب إعلان النتائج النهائية في الانتخابات الرئاسية 2018.

وقال "خليل"، في بيان اليوم، إنه سيشارك احتفال الحزب بالمقر الرئيسي بمصر الجديدة ويتلاحم مع المواطنين ببث الأغاني الوطنية وتوزيع إعلام الجمهورية وصور الرئيس السيسي والورود.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاحتفال يّدوي بمحافظات الجمهورية احتفالا بانتصار مصر الجديد واختيار رئيسها.

وأشار إلى أن المصريين داعمين رئيسهم ومؤسساتهم الوطنية للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والسلامة وتحقيق التنمية المنشودة.

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