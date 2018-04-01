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الوطن

"جنرال موتورز": السيارات الكهربائية ستكون السائدة في العالم بحلول 2030

منذ 6 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"جنرال موتورز": السيارات الكهربائية ستكون السائدة في العالم بحلول 2030

الإعلامي خالد أبوبكر

قال المهندس شادي الصفتي، مدير الإدارة الهندسية بشركة "جنرال موتورز"، إن سماح وزارة الصناعة والتجارة باستيراد الصناعات الكهربائية المستعملة بدون فرض أي رسوم جمركية عليها يعبر عن توجه عالمي، مضيفًا أن مصر تحاول أن تواكب هذا الاتجاه.

وأضاف الصفتي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "كنت أفضل إرجاء هذا القرار الجمركي لحين توفير البنية والتحتية، وأتوقع أن يحجم المستهلك عن شرائها لحين توفر الاستعدادات والصيانة اللازمة".

وتابع: "السيارات الكهربائية صديقة للبيئة إلا أن تكلفتها كبيرة، وأتوقع أن تكون تكلفة استهلاكها أقل في المستقبل".

وأردف: "بحلول عام 2030 ستكون السيارات الكهربائية هي السائدة في العالم".

 

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