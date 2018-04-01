مسؤول "نبض المصريين" يروى تفاصيل وفاة 5 بالكويت: "تصادم حافلتين السبب"

روى أحمد الطيب، المسؤول عن صحفة "نبض مصريين في الكويت"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل حادث أدى إلى وفاة 5 مصريين خلال حادث بالكويت، قائلا: "إن الحادث كان عبارة عن تصادم شاحنتين ببعض أدى إلى وفاة 15 شخصًا منهم 5 مصريين و7 هنود، مشيرًا إلى أن السبب سير سيارة في طريق مخالف، والحافلتين تصادموا وجها لوجه".

وأضاف "الطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساءا"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن بعض المصريين طالبوه بنشر الصور ليعلم المصريين في الداخل معاناة العامل المصري بالخارج.

وتابع أنه تواصل مع القنصلية المصرية التي وعدته أنه سيقوموا بالتعامل مع الحادث، وأنهم لا يتأخروا نهائيًا على أي أحد.