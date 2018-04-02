مقتل ستة شرطيين اختناقا خلال تمرد في سجن مكسيكي

قُتل سبعة أشخاص، بينهم ستة شرطيين ماتوا اختناقا بدخان حريق أشعله سجناء خلال عملية لقمع تمرد في سجن بولاية فيراكروز في شرق المكسيك، وفق ما اعلنت السلطات المحلية، ووقع العصيان في سجن لا توما بمنطقة أماتلان، بحسب ما اعلنت حكومة الولاية في بيان.

وأوضح البيان أنه فيما كان عناصر الشرطة يدخلون حرم السجن للسيطرة عليه "تمت مهاجمتهم ومحاصرتهم في مكان مغلق، السجناء أضرموا النار وقد أدى الدخان إلى موتهم اختناقا".

وأضاف البيان أن قمع التمرد أسفر أيضا عن إصابة 15 شرطيا و7 سجناء بجروح، مشيرا إلى أن اثنين من السجناء الجرحى بحالة حرجة.

وكانت حصيلة أولى أوردها المصدر نفسه أفادت بمقتل سبعة شرطيين.

واستدعى قمع التمرد انتشار قوة من الجيش حول السجن لمؤازرة الشرطة أثناء تدخلها.

وغالبا ما تشهد السجون المكسيكية عمليات تمرد وقتل وفرار حيث للعصابات الإجرامية نفوذ كبير، وتسود الجريمة المنظمة ولاية فيراكروز.