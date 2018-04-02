موجز 3 صباحا| توقعات عن الحكومة الجديدة.. ومقتل 6 شرطيين بالمكسيك

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يكن له خبرة سياسية سابقة، ولكنه يتمتع بلطف إنساني، وهناك تقدم في مستوى أدائه، موضحًا أن مشكلة حكومة شريف إسماعيل بالكامل أنه ليس بها سياسيين.

وأضاف السناوي، خلال حواره في برنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه يعتقد من وجهة نظره، ويتردد في الوقت ذاته أسماء نسائية لخلافة شريف إسماعيل في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه يفضل ذلك، موضحًا أن هناك وزيرتين في الحكومة الحالية يصلحون لتلك المهمة.

وعلى جانب آخر، قُتل سبعة أشخاص، بينهم ستة شرطيين ماتوا اختناقا بدخان حريق أشعله سجناء خلال عملية لقمع تمرد في سجن بولاية فيراكروز في شرق المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، ووقع العصيان في سجن لا توما بمنطقة أماتلان، بحسب ما اعلنت حكومة الولاية في بيان.

وأوضح البيان أنه فيما كان عناصر الشرطة يدخلون حرم السجن للسيطرة عليه "تمت مهاجمتهم ومحاصرتهم في مكان مغلق، السجناء أضرموا النار وقد أدى الدخان إلى موتهم اختناقا".

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

مقتل ستة شرطيين اختناقا خلال تمرد في سجن مكسيكي

عبدالله السناوي: رئيس الحكومة المقبلة قد تكون وزيرة حالية

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عبدالله السناوي: أعضاء "دعم مصر" تسقط عضويتهم حال تحويله لحزب سياسي

متى يؤدي السيسي اليمين الدستورية لبداية ولايته الجديدة؟

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