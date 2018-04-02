إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بأسيوط

أصيب شخصان بكسور وجروح في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة، بطريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي، بدائرة مركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القاضية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط القاهرة الزراعي، أمام قاعة "صن رايز" بدائرة المركز.

بالإنتقال والإسعاف والفحص والمعاينة، تبين أن الحادث بين سيارة و"موتوسيكل"، ولاذت السيارة بالفرار، وأسفر الحادث عن إصابة مستقلي الدراجة البخارية، وهما (عبدالرحمن بلال سعيد- 19 سنة- مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى)، و(محمود صلاح قرنة سعيد- 21 سنة) مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وجرح قطعى بفروة الرأس بطول 15 سم، مقيمان بقرية تناغه دايرة المركز.

ونُقل المصابان إلى مستشفى القوصية المركزي، ومنها إلى مستشفى جامعة اسيوط.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري ضبط السيارة وقائدها، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.