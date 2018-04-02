موجز 9 صباحا| وفاة ديكتاتور جواتيمالا.. وخط ملاحي بين مصر والسودان

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث توفي ديكتاتور جواتيمالا السابق إيفرين ريوس مونت المتهم بإبادة مجموعات لقبائل المايا، أمس الأحد، بعد إصابته بجلطة عن 91 عاما، كما أعلن أحد محاميه.

وقال خايمي إيرنانديز الذي دافع عن ريوس مونت خلال محاكمته، إن الديكتاتور السابق توفي في منزله ودفن بعد ساعات بحضور أقربائه.

ومن ناحيته، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة اتفقت مع شركة فرنسية من أجل استئجار وحدة ملاحية، للعمل في الخط الملاحي بين مصر والسودان.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المٌذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الوحدة ستعمل بين أسوان ووادي حلفا، وتستطيع نقل 14 راكبا في الرحلة الواحدة.

وتوقع وزير النقل دخول هذه الوحدة للخدمة، خلال الموسم السياحي الصيفي في شهر يونيو المقبل.

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