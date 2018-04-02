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الوطن

تكليف رشا كمال بإدارة شؤون الطلاب الوافدين بـ"تربية عين شمس"

منذ 10 دقيقة
كتب: أميرة فكري
تكليف رشا كمال بإدارة شؤون الطلاب الوافدين بـ"تربية عين شمس"

الدكتورة رشا كمال

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتورة رشا كمال محمد عبدالقادر مدرس اللغة والآداب الإنجليزي قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس، بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

يذكر أن الدكتورة رشا كمال شغلت العديد من المناصب، منها مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس خبراء تطوير التعليم العالي في مصر، ومدير مكتب العلاقات الدولية بكلية التربية جامعة عين شمس 2012، وعضو لجنة "يونسكو" للتعليم للجميع مدى الحياة، ومدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس 2016، وعضو لجنة تطوير كليات التربية في مصر.

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