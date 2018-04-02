معالم الأقصر تكتسي باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد

تحتفل محافظة الأقصر، باليوم العالمي للتوحد الذي يقام هذا العام تحت شعار "تمكين النساء والفتيات المصابات بطيف التوحد" وذلك بإضاءة عدد من المعالم الأثرية باللون الأزرق.

ومن المقرر أن يتم إضاءة "معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وديوان المحافظة" باللون الازرق بالتنسيق مع وزارة الآثار وبعض مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمرضى التوحد.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 أبريل ليكون اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به عالميًا لأول مرة في عام 2008.

ويعتبر مرض التوحد من الأمراض المتعارف عليها حديثًا في العالم، وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة المصابين بالتوحد في العالم أكثر من نسبة مصابي مرض السرطان نفسه.