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الوطن

محافظ البحيرة: تشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة

منذ 11 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة: تشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة

المهندسة نادية عبده

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، استمرار تكثيف حملات مراقبة الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، وذلك استعدادا للاحتفال بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وشددت المحافظ، على تشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها، لاستقبال كافة المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها.

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