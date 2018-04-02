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الوطن

تكريم أستاذ بجامعة بني سويف لتميزه في أعمال نحت التماثيل

منذ 23 دقيقة
كتب: عمرو رجب
تكريم أستاذ بجامعة بني سويف لتميزه في أعمال نحت التماثيل

جانب من التكريم

كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، الدكتور محمد ماضي، وكيل كلية الفنون التطبيقية بالجامعة، وذلك لتميزه في أعمال التشكيل والنحت.

وأكد رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية، اليوم، على اهتمام الجامعة المستمر بتكريم النابغين والفنانين، خاصة في فن النحت.

 ونحت ماضي، تمثال من خام الحديد بطريقة التشكيل المباشر، بارتفاع 2 متر وذلك خلال مشاركته في ملتقى النحت الدولي الثاني "اخناتون" الذى نظمته كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، حيث تم اختياره من نخبة من الفنانين والنحاتين المصريين والعرب والأجانب وحصوله على شهادة تقدير وتكريم.

كما شكل "ماضي" عدد من التماثيل لعدد من الشخصيات الهامة منهم  الدكتور إيهاب إسماعيل مؤسس جامعة بنى سويف، وأيضا شخصيات بارزة في مجال الفنون والأدب والعلوم مثل طه حسين، ونجيب محفوظ وأحمد شوقي، وأم كلثوم، بالاضافة إلى شخصيات هامة منهم وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات السابق ومحافظ بني سويف.

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