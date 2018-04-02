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الوطن

"عمال النفط" بالكويت: نتابع مستحقات المصريين المتوفين بحادث "الأرتال"

منذ 7 دقيقة
كتب: حسام حربى
"عمال النفط" بالكويت: نتابع مستحقات المصريين المتوفين بحادث "الأرتال"

حادث الأرتال

أكد محمد حمد الهاجري، رئيس اتحاد عمال النفط بالكويت، فتح باب التحقيق، لمعرفة أسباب حادثة تصادم شاحنتين تابعتين لشركات نفط كويتية أمس الأول، والتي راح ضحيتها 15 عاملا، منهم 5 مصريين، والوقوف على أسباب الحادث.

وقال "الهاجري"، على هامش المؤتمر العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، المنعقد بشرم الشيخ، برئاسة الكيميائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط، إن الاتحاد سيتابع مع الشركات التابع لها العمال، صرف جميع مستحقاتهم، منها مكافآت نهاية الخدمة، ومستحقاتهم التأمينية، وأيضا صرف مقابل إجازاتهم.

فيما أوضح فهد محمد مطاوع عضو اتحاد عمال النفط بالكويت، أنه سيتم موافاة الاتحاد العربي لعمال النفط بكل التفاصيل، متابعا: "لن يضيع حق العامل المصرى في الكويت، ونحرص دائما على حفظ الحقوق".

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