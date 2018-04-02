عبد العال مهنئا السيسي: الشعب يرغب في استكمال مسيرة الإصلاح

هنأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية بعد إعلان الهيئة الوطنية الانتخابية للنتيجة النهائية.

وقال عبدالعال، إن الشعب المصري جدد ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسياسة التي ينتهجها للمضي قدما في مصر للأمام سواء على المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأكد عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية: "نتيجة الانتخابات جاءت اعترافًا صريحا بالحصيلة الايجابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحققت على مدار 4 سنوات ماضية، وجهود الرئيس لترسيخ الأمن والاستقرار، وتجسد لرغبة ملحة لاستكمال المسيرة".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.