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الوطن

المترو: الخط الثاني يسير 644 رحلة عبر 31 قطارا يوميا

منذ 11 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
المترو: الخط الثاني يسير 644 رحلة عبر 31 قطارا يوميا

أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة المترو

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة - المنيب)، يسير نحو 644 رحلة يوميا، من خلال تشغيل 31 قطارا، وتبلغ زمن الرحلة للخط الثاني 38 دقيقة.

وأكد عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن أقل زمن تقاطر على مدار اليوم بالخط الثاني من 2.45 دقيقة إلى 3 دقائق، موضحا أن الشركة تحتاج إلى 4 مليارات و400 مليون جنيه لتطوير وتحديث الخط الثاني، لافتا إلى أن الخط الثاني يقل مليونا و500 ألف راكب يوميا.

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