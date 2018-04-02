مدحت العدل: المصريون انتخبوا مصر قبل السيسي

قال السينارست مدحت العدل، إن المواطن المصري البسيط لديه وعي كبير يستطيع من خلاله تمييز ما هو الأصلح للدولة المصرية والأفضل لها، ويملك من القدرة أن يساند دولته ويدعمها في لحظات الشدة.

وتابع: "المواطن المصري بمختلف أطايفه من فلاح، عامل، شاب، شيخ، ست، دكتور، مهندس، عندما يدرك الخطر ينزل إلى الشارع كما حدث في 30 يونيو أو إلى صناديق الاقتراع كما حدث في الانتخابات الرئاسية، الشعب المصري انتخب مصر قبل ما ينتخب السيسي".

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، بفضائية الحياة، أن الوعي موجود لدى كافة المصريين بما فيهم الأقل تعليماً وأبسطهم، متابعا: "يعرفون الوقت الذي يجعلون فيه مصلحة الوطن مقدمة على مصالحهم الشخصية".

ولفت السينارست مدحت العدل، إلى أن المشاركة القوية من قبل الشعب المصري في الداخل والخارج، أرعب أعداء الوطن ووجه رسالة لهم بأن مصر لن تنكسر لأحد، وأن شعبها يتحدى أي قوى خارجية تريد فرض رأيها على الدولة المصرية".

واستطرد: "الرئيس السيسي يحظى بتأييد واسع من قبل المصريين.. نحن شعب نمتلك حضارة ممتدة عبر التاريخ امتداد للفلاح الفصيح ونعطي الحكمة للعالم كافة، وشعب نقبل التحدى مهما كان حجمه أو المؤامرة".