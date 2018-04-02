بالصور| جامعة كفر الشيخ تستضيف البرنامج الإذاعي "مسرح المنوعات"

استضافت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، البرنامج الإذاعي "مسرح المنوعات" الذي يذاع علي شبكة البرنامج العام الاذاعية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم أداء العديد من الفقرات الإذاعية التي أعدّها الكاتب أحمد القصبي وتم طرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب وتشجيع من يجيب الإجابة الصحيحة، وكانت الفقرة الأولى بعنوان: "الغلط فين" والفقرة الثانية بعنوان: "رحلة إلى"، والثالثة بعنوان: "أغنية في تمثيلية"، والفقرة الرابعة: "من هو" وقام بتقديم الفقرات الأستاذ علي مراد أحد أفراد الفرقة المسرحية واختتم الحفل بفقرة غنائية بصوت الفنان ياسر ايكا أحد أفراد الفرقة.

وأضاف القمري، أن هذا البرنامج له مكانته الخاصة في قلوب المستمعين فهو يُعد من أهم البرامج العريقة التي تساهم في إحياء القيم والمبادىء وإلقاء الضوء على الإيجابيات بالمجتمع لتدعيمها والعمل على حل السلبيات المختلفة ونبذها من خلال الفقرات المتنوعة المقدمة.

جاء ذلك بحضور عددا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والممثلين منهم: الفنانين محمد عبدالجواد ورضا إدريس وسلوى عثمان وفاروق فلوكس وناهد رشدي.