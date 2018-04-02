بالصور| احتفالات بالمنصورة لفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

احتفل أهالي المنصورة بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية، وخرجوا إلى ميدان الشهداء بالمنصورة للاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية.

وأطلقت السيدات الزغاريد، ورقص المواطنين على أنغام الأغاني الوطنية، ورفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوافد على الميدان القيادات السياسية والتنفيذية على الميدان وحضر المحاسب طارق عبد الهادي، أمين حملة كلنا معاك من أحل مصر بالدقهلية، واللواء أحمد رأفت، رئيس مركز ومدينة المنصورة، وقيادات مديرية الصحة بالدقهلية.

ولفتت عدد كبير من الممرضات بالزي الأبيض الأنظار بعد حضورهن من المستشفيات للاحتفال.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.