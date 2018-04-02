نقيب الصحفيين: الشعب أفشل مخططات قوى الشر بالمشاركة في الانتخابات

هنأ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال سلامة خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن مشهد مشاركة المصريين في الانتخابات كان مُبهرًا، لافتا إلى أن بعض قوى الشر كانت تريد أن تشمت في مصر، لكن خابت آمالهم بمشاركة المصريين في الماراثون الرئاسي.

وتابع: "سنبني الدولة المدنية، ونحقق الاستقرار السياسي، والنهضة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يريده المصريون من القيادة الحالية".

وأردف: "الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في ملف مكافحة الإرهاب، وأرجو أن تُعلن مصر كدولة خالية من الإرهاب، والمؤشرات في هذا الصدد إيجابية للغاية".

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه ليست هناك أي دولة في العالم خالية من الإرهاب، لافتًا إلى أن الإرهاب سينحصر في مصر بدرجة كبيرة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.