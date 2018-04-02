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الوطن

مستشار شيخ الأزهر: المنطقة ستنهار بالكامل حال سقوط مصر 

منذ 37 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مستشار شيخ الأزهر: المنطقة ستنهار بالكامل حال سقوط مصر 

محمد مهنا

هنأ الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، موضحًا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، طالب الشعب المصري، بالوقوف خلف قيادته.

وأضاف مهنا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أن مصر كانت المرشح الأول في هذه الانتخابات، وما تحقق من نجاح هو للمصريين، مشددًا على ضرورة أخذ التحديات المحلية والإقليمية والدولية في عين الاعتبار.

وأكد أن الشعب المصري خرج في هذه الانتخابات ليؤكد على استقرار مصر، وأهميتها في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا: "لو سقطت مصر ستسقط المنطقة بأكملها، والجميع يعلم ذلك جيدًا".

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