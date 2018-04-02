تعرف على أعلى 5 محافظات صوتت لموسى مصطفى موسى

الانتخابات الرئاسية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، عصر اليوم، نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت أيام 26 و27 و28 مارس الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8%، على حساب منافسه موسى مصطفى موسى الذي حصل على نسبة 2.92%.
"الوطن" ترصد في التقرير التالي أعلى المحافظات تصويتا لموسي مصطفى موسي:
- احتلت القاهرة قائمة المحافظات التي صوتت لموسى مصطفى موسى، حيث حصل في القاهرة على 76.831 صوت من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بالمحافظة البالغ عددها 2.255.243 صوت.
- محافظة الجيزة تأتي ثانيا خلف القاهرة بـ 50.239 صوت حصل عليها موسى مصطفى موسى من 1.406.935 صوت هي إجمالي عدد الأصوات الصحيحة.
-في المنيا حصل موسى على 46.929 صوت من 1.228.458 صوت صحيح.
- وبفارق ليس كبير عن سابقتها، محافظة الشرقية تحل رابعا في قائمة المحافظات الأكثر تصويتا لمنافس السيسي، حيث حصل فيها على 46.775 صوت من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغ عددها 1.786.602.
- وفي محافظة البحيرة حصل موسى على 43.817 صوت من إجمالي عدد الأصوات الصحيجة البالغ 1.569.113.