البشير يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس السودانى عمر البشير، لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس البشير تقدم بخالص التهنئة للرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، معرباً عن تمنيات الشعب السوداني لمصر وشعبها بالخير والازدهار، ومؤكداً حرص السودان على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر، والتي تضرب جذورها في عمق التاريخ، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للرئيس البشير، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والخاصة التي تجمع البلدين، والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع السودان، بما يحقق مصالح شعبي وادى النيل الشقيقين.