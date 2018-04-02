ملك الأردن يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة ثانية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، يهنئه بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ملك الأردن تقدم بخالص التهنئة للرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، معرباً عن أطيب التمنيات لمصر وشعبها بالخير والازدهار، ومؤكداً على خصوصية وتميز العلاقات المصرية الأردنية وما يجمع بين الشعبين من روابط خاصة.

ومن ناحيته، أعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للملك عبدالله الثاني مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والخاصة التي تجمع البلدين، والحرص على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.