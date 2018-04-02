احتفالات فى شوارع وميادين القاهرة والمحافظات

تحت شعار «تحيا مصر»، نظمت قوى سياسية وحركات وحملات شعبية احتفالات واسعة فى العديد من الميادين على مستوى مصر، احتفالاً بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية ثانية، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم نتائج الانتخابات الرئاسية 2018.. واحتشد الآلاف من المواطنين فى محيط جامعة القاهرة، وميادين مصطفى محمود، وروكسى، وعابدين والحرية بالمعادى، إضافة إلى احتفالات شعبية واسعة فى المحافظات.

وكانت الانتخابات قد جرت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس، فيما جرت للمصريين فى الخارج خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الماضى.

وقال الحسينى تاج الدين، المتحدث باسم حملة «مواطن»، الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، إن الحملة نظمت اليوم احتفالات بشتى مدن ومحافظات مصر احتفالاً بفوز الرئيس السيسى، بنسبة ساحقة كانت بمثابة «رصاصة فى قلب الإرهابيين والخونة».

وأضاف «الحسينى»، لـ«الوطن»، أن النتائج التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فشل دعوات المقاطعة فشلاً ذريعاً، بعد نزول الملايين لصناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس السيسى لولاية ثانية، فضلاً عن مظاهر الاحتفال أمام اللجان الانتخابية والمظهر الحضارى الذى ظهرت به مصر أمام دول العالم خلال أيام الاقتراع.

مؤتمرات ومسيرات حاشدة فور إعلان نتائج «الوطنية للانتخابات».. و«العمدة»: تفويض جديد للرئيس لمواصلة مسيرته ومواجهة «أهل الشر».. و«الحسينى»: نتائج الانتخابات تثبت فشل دعوات المقاطعة

ونظمت حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، الداعمة لـ«السيسى»، احتفالية، اليوم بميدان القصر الجمهورى بمنطقة حدائق القبة، عقب إعلان نتائج الانتخابات.

وقال النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب ومنسق الحملة بمنطقة «شمال القاهرة»، إن مصر فازت فى الرهان أمام القوى التى دعت لمقاطعة الانتخابات، والذين انتظروا فشل المشهد الانتخابى للضغط على مصر، إلا أن المشاركة الواسعة للمصريين، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى أرقام مفصلة، هى خير رد على كل هذه المؤامرات، بحسب وصفه. وأكد أن فوز الرئيس السيسى بولاية ثانية بنسبة تتخطى 97% هو بمثابة تفويض جديد لـ«السيسى» لمواصلة مسيرته ومواجهة من يصفهم بـ«أهل الشر».

ووسط حضور واسع من شخصيات عامة وفنانين ومطربين، أبرزهم الفنان مصطفى كامل، والفنان أحمد عدوية، نظمت حملة «يلا سيسى»، الحملة الشبابية الداعمة للرئيس، احتفالية ضخمة فى ميدان الحرية بالمعادى، وقال المهندس جورج عياد، الأمين العام للحملة: «مصر فازت فى الانتخابات، واستطاعت مواجهة كل المخططات الشريرة والمكائد التى دُبرت لها».

فى سياق متصل، شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة بالغربية مسيرات حاشدة، اليوم، شارك فيها الآلاف من عمال شركتى غزل المحلة والنصر للغزل والنسيج، انطلقت عقب انتهاء الوردية الصباحية وطافت ميادين «البندر والمشحمة وبنزايون»، بطول شارع البحر الرئيسى. ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات «كلنا معاك.. بنحبك يا سيسى وهنكمل المشوار.. وتحيا مصر.. وكلنا إيد واحدة مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب»، كما شارك اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، فى احتفالية كبرى، أمام مجلس مدينة المحلة، حضرها المسئولون التنفيذيون وأعضاء مجلس النواب، وتضمنت أغانى وطنية وعروضاً استعراضية للفرق الشعبية، فضلاً عن عرض لرقص الخيول، فيما احتشد الآلاف من أبناء ومواطنى مدينة طنطا فى وقفة تضامنية للإعلان عن فرحتهم بفوز «السيسى» أمام مبنى ديوان محافظة الغربية رافعين أعلام مصر، وشاركت فى الوقفة وفود من الأحزاب السياسية والائتلافات الشعبية لتأييد الرئيس ومواصلة المشوار باستكمال الإنجازات.

وتجمع عدد من الأشخاص بميدان النصر فى مدينة كفر الشيخ، حاملين أعلام مصر، وانطلقوا فى مسيرة احتفالية وسط وجود قوات الشرطة، طافت المسيرة الميدان، ثم توجهت إلى ديوان عام المحافظة لتهنئة المحافظ والقيادات بفوز السيسى، فيما أكدت مصادر بحملة «كلنا معاك من أجل مصر»، تنظيم 3 احتفاليات فى ثلاث مدن وهى دسوق وكفر الشيخ وبيلا، بحضور أعضاء الحملة وحشود من المواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن تنظيم فعاليتين بميدان الثقافة والمسرح الرومانى بمدينة ناصر للاحتفال بإعلان النتيجة، بالتنسيق بين المحافظة وحملة «كلنا معاك من أجل مصر»، وشكر المحافظ جميع الجهات التى شاركت فى العملية الانتخابية التى أظهرت أن جميع فئات الشعب المصرى يقفون خلف أجهزة الدولة صفاً واحداً من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما أعلنت القوى السياسية والحملات الشعبية بالقليوبية عن تنظيم احتفالات فى العديد من الميادين والأماكن العامة.. وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، إن المحافظة تجرى استعدادات لإقامة احتفالات بعدد من مدن المحافظة ابتهاجاً بفوز الرئيس السيسى، مشيراً إلى أن تلك الاحتفالات سوف تقام فى كل من حديقة صقلية بمدينة بنها وميدان الحرازية بمدينة طوخ وأمام مجلس مدينة كفر شكر وميدان المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة وتشمل عروضاً موسيقية وفنوناً شعبية ورقص التنورة وأغانى وطنية.