محافظ الوادي الجديد يشهد الاحتفالات بفوز السيسي بفترة رئاسية ثانية

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، الاحتفالية التي تنظمها حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن الاحتفالية أقيمت بمركز شباب الخارجة وحضرها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأمناء الأحزاب ورؤساء النقابات والجمعيات الأهلية ولفيف من مواطني محافظة الوادي الجديد.

وأضاف أن الاحتفالية بدأت بالسلام الجمهوري ثم كلمة الدكتور محسن عبدالوهاب، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالوادي الجديد، ثم كلمة المحافظ، وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية واستعراضية للفنان حسن ناجي، وفرقة الوادي الجديد للفتون الشعبية وفقرة التنورة وأشعار في حب مصر.