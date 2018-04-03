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الوطن

رشوان عن قلة أعداد الناخبين بالخارج: تأثروا بالدعايا الإخوانية

منذ 23 دقيقة
كتب: شريف سليمان
رشوان عن قلة أعداد الناخبين بالخارج: تأثروا بالدعايا الإخوانية

ضياء رشوان

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العام للاستعلامات، إن المصريين بالخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بنسبة أكبر من الانتخابات الرئاسية في عام 2012.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، أن أسباب انخفاض مشاركة المصريين في الانتخابات ترجع إلى عدة أسباب منها قلة عدد أيام الانتخابات، بالإضافة إلى تعرض المصريين بالخارج إلى الدعايا التي تبثها جماعة الإخوان الإجرامية. 

وتابع أن هناك تضاربًا في الشائعات التي تبثها الجماعة حول الانتخابات، موضحًا: "هم يقولون تارةً أن الانتخابات مزورة، ثم يقولون إن أعداد الناخبين قليلة، فلو كانت هناك رغبة في التزوير لزادت عدد الأصوات في الخارج، لأنها تحت إشراف السلطات مباشرة".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

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