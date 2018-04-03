اعرف أعلى لجنة في محافظتك صوتت لـ"السيسي"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الإثنين، النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018، والتي أظهرت فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 21835387 صوتًا، مقابل حصول منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على 656534 صوتًا.

وتقدم "الوطن" لقرائها النتيجة كاملة في مختلف اللجان العامة بمحافظات مصر، حيث تسلط الضوء على أعلى المناطق والمراكز في نسب المشاركة والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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النتيجة التفصيلية لكل محافظة:

اعرف أكبر لجنة بالقاهرة صوتت لـ"السيسي" في الانتخابات الرئاسية

"إمبابة" أعلى منطقة صوتت لـ"السيسي" في الانتخابات الرئاسية في الجيزة

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تعرف على أكبر مركز في الإسكندرية شارك بالانتخابات وصوت لـ"السيسي"

اعرف أكبر مركز في أسيوط شارك بالانتخابات وصوت لـ"السيسي"

اعرف أكبر لجنة بالإسماعيلية صوتت لـ"السيسي" في الانتخابات الرئاسية

تعرف على أكبر لجنة بالبحيرة صوتت لـ"السيسي" في الانتخابات الرئاسية

اعرف أكبر مركز في الأقصر شارك بالانتخابات وصوت لـ"السيسي"

اعرف أكبر لجنة بالمنيا صوتت للسيسي في الانتخابات الرئاسية 2018

اعرف أكبر لجنة صوتت للسيسي بالمنوفية في الانتخابات الرئاسية 2018

اعرف أكبر لجنة بالفيوم صوتت للسيسي في الانتخابات الرئاسية 2018

اعرف أكبر لجنة صوتت للسيسي بالغربية في الانتخابات الرئاسية 2018

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