زلزال عنيف بقوة 6,8 درجات يضرب بوليفيا

ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات بوليفيا الاثنين بدون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار، على ما أفاد المعهد الجيولوجي الأمريكي.

ووقع الزلزال في جنوب شرق بوليفيا على مسافة 200 كلم من تاريخا قرب الحدود مع باراجواي، على عمق 562 كلم ، وفق المعهد.

وقدر مرصد سان كاليكستو الخاص البوليفي قوة الزلزال بـ6,6 درجات وشعر به بحسبه سكان مناطق عديدة من البلاد مثل لاباز وكوشابامبا وتشوكيساكا وتاريخا.

إلى الشمال، شهد السلفادور في وقت لاحق الاثنين زلزالا بقوة 6 درجات على سلم ريشتر، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة في هذا البلد من أميركا الوسطى.

ولم تسجل إصابات أو أضرار بحسب مديرية الدفاع المدني، نتيجة الزلزال الذي وقع في الساعة 17,23 (23,23 ت غ) في منطقة سان فيسنتي وشعر به سكان العاصمة سان سالفادور.