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الوطن

"والي" تستقبل الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

منذ 14 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"والي" تستقبل الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

جانب من اللقاء

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، كريم الآتاسي الممثل الإقليمي لمفوضية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وأسير المدائن عضو المفوضية، حيث تناول اللقاء التنسيق والتشاور في ملف اللاجئين في مصر.

وبحث اللقاء، الاتفاق على التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تنفذ المشروعات والبرامج الخاصة باللاجئين، ومتابعة ما يقدم من منح لهذه المؤسسات للتأكد من أوجه إنفاقها وفاعلية البرامج المنفذة وتحقيق العائد المطلوب منها.

ناقشت وزيرة التضامن، بصفتها رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، سبل تعظيم التعاون بين مفوضية اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر المصري، والدخول في شراكة استراتيجيه لخدمة اللاجئين في مصر سواء الأفارقة أو السوريين.

وأوضحت الوزيرة، أن الهلال الأحمر المصري يقوم بالفعل بتنفيذ برامج لرعاية اللاجئين بتقديم مساعدات للطعام والملبس وتوفير المسكن لبعض الحالات، فضلا عن تقديم العلاج والخدمات الصحية لعدد كبير من اللاجئين كما أن مصر كانت دائماً دولة راعية تكرم ضيافة كل من يلجأ إليها.

وقدم ممثل المفوضية، الشكر لوزارة التضامن على تعاونها مع مفوضية اللاجئين ودعمها للجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية، واستعرض عددا من الأفكار لدعم وتعميق التعاون مع الوزارة وتقديم مزيد من أوجه الحماية والدعم للاجئين.

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