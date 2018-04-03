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الوطن

سكرتير عام المنوفية يبحث عددا من شكاوى المواطنين

منذ 13 دقيقة
كتب: الوطن
سكرتير عام المنوفية يبحث عددا من شكاوى المواطنين

سكرتير عام المنوفية يبحث عدداً من الشكاوي والطلبات خلال لقاء خدمة المواطنين

حضر اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين لبحث شكاوى وطلبات المواطنين بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

واستمع لكافة شكاوى وطلبات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية، والتي بلغت 26 طلب وشكوى تنوعت ما بين طلبات توصيل صرف صحي للمنازل وطلبات الموافقة على توفير أكشاك والموافقة على النقل والانتداب من جهة الى أخرى، حيث وجهت الطلبات إلى قطاعات التربية والتعليم والإسكان والشباب والرياضة والري والصحة والتموين وبعض الشكاوى تم تحويلها لرؤساء مراكز ومدن سرس الليان والباجور وقويسنا وتلا ومنوف.

ووجه شكاوى أخرى لإدارات البيئة والمستشار الهندسي للمحافظة والشئون القانونية وإدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام موجها بسرعة دراستها والبت فيها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما أكد على ضرورة نهج سياسة فعالة للاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى شكواهم ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.   

وفي لفتة انسانية أمر السكرتير العام بتوفير سيارة لتوصيل سيدة مسنة من المتقدمين بشكوى في اللقاء إلى رئيس مدينة السادات لحل مشكلتها.

يذكر أنه تم عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي من خلالها يتم تسجيل شكوى المواطنين سواء عن طريق الخط الساخن 16528 أو على موقع www.shakwa.eg  والتي يتم  تعميمها على إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة وحي شرق وحي غرب شبين الكوم، ومديريات التربية والتعليم والري والزراعة والطرق والإسكان والتنظيم والادارة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة.

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