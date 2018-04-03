تصريح دفن جثة "مجند شرطة" لفظ أنفاسه في مشاجرة بسبب أزمة مرور بالمحلة

أصدر المستشار أحمد السعيد عمر، رئيس نيابة أول المحلة، اليوم، قرارًا بتصريح دفن جثة "حميدة. خ." 21 سنة، مجند شرطة من قوات أمن المحلة، بعدما لقط أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أشرف درويش مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة المجند "حميده. خ." ، من قوات الأمن بالمحلة على أيدي آخرين بسبب مشادة على أزمة مرورية بشارع شكري القوتلي بدائرة القسم، وجرى نقله مصابًا إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافه، إلا أنه لقط أنفاسه داخل غرفة العناية المركزة عقب مرور 4 أيام من دخوله المستشفى المذكورة.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، لكشف غموض واقعة الاعتداء على مجند الشرطة المصاب.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تبين من التحريات الأمنية التي أجراها الرائد هيثم الشامي، رئيس مباحث قسم أول المحلة، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل كاوتش وصاحب مطبعة واللذان اعتديا على الضحية بواسطة قطعة حديدية أثناء تنظيمه الحركة المرورية بمنطقة شارع شكري القوتلي بدائرة القسم. وجرى ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.