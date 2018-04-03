حبس 3 أشقاء استخدموا مولوتوف وأسلحة في مشاجرة بينهم على منزل ببني سويف

أمرت النيابة العامة بمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم، حبس 3 أشقاء، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم باستخدام أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف في مشاجرة بينهم على منزل يمتلكونه بمدينة الفشن.

تلقى المقدم أحمد عاطف، نائب مأمور مركز الفشن، بلاغًا من أهالي مدينة الفشن، يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 أشقاء بسبب الصراع بينهما علي بيع منزل يمتلكونه.

انتقل النقيبان عمرو حسونه، ومسعد ذكي، معاونا مباحث الفشن، إلي مكان الحادث، وتمكنا من إلقاء القبض علي "محمد. ع. م." 28 سنة، وشقيقاه أحمد ومصطفي، وجميعهم عاطلين ويقيمون بمدينة الفشن.

وضبطت القوات بحوزتهم صندوق مولوتوف، وأسلحة نارية، عبارة عن 2 فرد خرطوش، وتبين من تحقيقات الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول من ناحية وأشقاءه كطرف ثان، بسبب الصراع بينهما علي منزل يمتلكونه بمدينة الفشن، وسرعان ما تطورت إلى مشاجرة بينهما بالمولوتوف، والأسلحة النارية، مما أدي إلى ترويع أهالي مدينة الفشن.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أصدرت قرارها بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق.